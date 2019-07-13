РИАМО - 13 июл. Правительство РФ одобрило поправки к федеральному закону, касающиеся детских пособий малообеспеченным семьи, размер пособий увеличат, пишет в субботу газета «Коммерсант».

«Правительство одобрило пересмотр критериев нуждаемости семей, которым будут выплачиваться ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого и второго ребенка. Уровень дохода семьи, в соответствии с рассматриваемым законопроектом, будет повышен с полутора до двух минимальных прожиточных минимумов на человека», – отмечается в сообщении.

Таким образом, с 1 января 2020 года выплаты на ребенка приравняют к прожиточному минимуму, установленному в регионе, где живет семья.

В конце июня премьер Дмитрий Медведев заявил, что ежемесячную помощь малообеспеченным семьям, где есть дети от полутора до трех лет, увеличат, они будут получать более 10 тысяч рублей. Эта тема также поднималась на прямой линии с президентом Владимиром Путиным.