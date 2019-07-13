РИАМО – 13 июл. В новой Москве до 2021 года намерены построить 12 поликлиник, шесть из них появятся за счет средств инвестора и столько же – на средства бюджета города, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента развития новых территорий.

«Для медучреждений закупят современное медицинское оборудование. В зданиях организуют посты охраны, установят современные системы видеонаблюдения, прилегающие территории благоустроят и озеленят. Для маломобильных граждан сделают комфортные условия пребывания», – сказал руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

Как ранее заявил мэр Москвы Сергей Собянин, также возводится и скоро будет введен в эксплуатацию медцентр в поселке Коммунарка из девяти корпусов.

«К 2035 году в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) появится 125 больниц и поликлиник», – подчеркнул Жидкин.