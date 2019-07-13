РИАМО - 13 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил всех желающих насладиться музыкой в последний день фестиваля «Лето. Музыка. Музей» в Истре.

«Сегодня (13 июля – ред.) в Истре последний день фестиваля «Лето. Музыка. Музей»! Приглашаю всех насладиться шедеврами классической музыки на открытом воздухе! А пока – викторина!» – написал Воробьев на своей странице в Instagram.

Музыкальный фестиваль «Лето. Музыка. Музей» начался 30 июня. Этот масштабный культурный проект организован совместно музейно-выставочным комплексом Московской области «Новый Иерусалим», Государственным академическим симфоническим оркестром России имени Е.Ф. Светланова и Московской областной филармонией при поддержке министерства культуры Московской области.

На фестивале можно послушать шедевры известных композиторов – Чайковского, Римского-Корсакова, Рахманинова и других.

Как провести лето в Подмосковье>>