РИАМО – 13 июл. Не менее 10 тысяч рабочих мест намерены создать в новой Москве в 2019 году, этому способствует активное строительство нежилой недвижимости в ТиНАО, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента развития новых территорий.

«На момент присоединения новых территорий к Москве (1 июля 2012 года) здесь было 6,85 миллиона квадратных метров нежилой недвижимости. За почти семь лет в ТиНАО было введено в эксплуатацию свыше 3 миллионов квадратных метров нежилья, что, как мы видим, увеличило его объем в полтора раза», – сказал руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Главными направлениями в строительстве нежилой и коммерческой недвижимости он считает социальную сферу и объекты для создания в ТиНАО новых рабочих мест.

«Более 60 соцобъектов за семь лет, плюс масштабные проекты офисных, многофункциональных, производственных и логистических комплексов позволили нам создать свыше 100 тысяч рабочих мест», – разъяснил Жидкин.

По его словам, в этом году в ТиНАО планируется ввести в эксплуатацию порядка 600 тысяч квадратных метров нежилой недвижимости. В их числе около 20 детских садов, школ и поликлиник, а также ряд объектов, которые позволят создать еще примерно 10 тысяч новых рабочих мест.

«Для строительного комплекса Москвы по поручению мэра столицы Сергея Собянина создание новых рабочих мест в ТиНАО является одним из приоритетов. По нашим оценкам, из 100 тысяч вновь созданных рабочих мест уже процентов 70-75 занято, что позволяет более половине работающего населения ТиНАО не выезжать в «старую» Москву, а работать недалеко от дома», – резюмировал Жидкин.