РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июл. Троих приемных детей, которых забрали у жительницы Подольска после жалобы в детсаду, передали в детский дом, сообщается на странице адвоката приемной матери Надежды Швыревой в соцсети «Facebook».

Как сообщалось ранее, у жительницы Подольска в июне забрали троих приемных детей после жалобы с детского сада на жестокое обращение. Поводом послужила царапина за ухом у одного из малышей, показавшаяся укусом. Детей отправили в Морозовскую больницу, а мать вместе с адвокатом Швыревой решила отстаивать свои права на детей через суд. На днях в округе прошло очередное заседание суда.

«Детей из больницы передали в детский дом. Мы допоздна готовились к прошедшему в Подольске заседанию, но все прошло совсем не так, как мы ожидали. Суд удовлетворил ходатайство о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании, поскольку информация касается личной жизни детей. Суд предоставил возможность матери видеть детей в режиме работы заведения без ограничений по времени. Опека в суд не явилась. Мы представили ходатайство о привлечении к участию в деле детского дома, в котором находятся дети. Суд это ходатайство удовлетворил и слушание дела отложил на 15 июля», - сказала Швырева.

Она отметила, что опекун связалась с детским домом, где ей пояснили что к детям пускают только в родительский день, но для нее сделают исключение.

«Порядок допуска таков: необходимо направить в опеку по месту нахождения детского дома определение суда и получить у них разрешение на посещение. Сначала опека начала требовать справки от нарколога, психиатра и инфекциониста. Потом передумала, услышав все наши возмущения. В настоящее время они говорят, что определение суда, по их мнению, не вступило в законную силу. Хотя оно подлежит немедленному исполнению. Поэтому мы получаем исполнительный лист и будем пробиваться к детям с приставами», - заключила она.

На момент публикации материала получить комментарии от органов опеки горокруга не удалось.