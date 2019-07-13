РИАМО – 13 июл. Несколько десятков новобранцев Семеновского полка из Московской области приняли присягу у стен Музея Победы в столице, говорится в сообщении пресс-службы культурного учреждения.

«Около 500 новобранцев 1-го отдельного стрелкового Семеновского полка 13 июля приняли военную присягу. Торжественная церемония для призывников почти из 30 регионов России прошла на площади перед Музеем Победы. Среди них – несколько десятков призывников из Московской области. С напутственным словом к военнослужащим обратился полковник Сергей Потапов, командир Семеновского полка», – отмечается в сообщении.

В мероприятии приняли участие представители командования полка, ветеранских и общественных организаций, РПЦ, родители и родственники новобранцев.

В этом году служить в Семеновском полку будут призывники из Москвы, Подмосковья, Вологодской, Ивановской, Нижегородской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей.

Боевая история Семеновского полка начинается с XVII века и неразрывно связана с историей России. Он был основан 5 июня 1683 года, во время царствования Петра I и под его непосредственным руководством, как потешное войско, предназначенное для игровых битв. Однако к 1691 году это войско постепенно преобразовалось в полноценную боевую единицу – полк, который с 1687 года и стал называться Семеновским, а 4 сентября 1700 года получил наименование лейб-гвардии Семеновский полк. Семеновцы участвовали в Азовских походах, в Северной войне, во взятии Очакова. Отличился полк и в Бородинском сражении в ходе Отечественной войны 1812 года.

Военнослужащие 1-го отдельного стрелкового Семеновского полка не являются прямыми наследниками лейб-гвардии Семеновского полка, но считают себя продолжателями традиций своих далеких предшественников.