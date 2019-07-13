РИАМО – 13 июл. В июле в новой Москве запланирован ввод 100 тысяч квадратных метров нежилой недвижимости, это способствует увеличению рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента развития новых территорий.

«В текущем месяце в ТиНАО планируется ввести в эксплуатацию порядка 100 тысяч квадратных метров нежилой недвижимости. В основном это объекты для создания рабочих мест, плюс один детский сад на 350 мест», – заявил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Он дополнил, что у новых округов большой потенциал в плане строительства именно нежилой недвижимости.

«Уже сейчас градостроительные планы предусматривают возведение в ТиНАО порядка 19 миллионов квадратных метров нежилой недвижимости. В процессе проектирования находятся объекты общей площадью более 2 миллионов квадратных метров», – подчеркнул Жидкин.

Он напомнил, что семь лет назад, в момент присоединения новых территорий к Москве, здесь было 84 тысячи рабочих мест, сейчас, благодаря усилиям строительного комплекса столицы, их количество превысило 200 тысяч.