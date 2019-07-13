РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июл. В Подольском выставочном зале до 24 августа пройдет выставка произведений подольского художника Василия Моторнова, всего на ней представлено более 180 работ, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольском выставочном зале открылась экспозиция выставки подольского художника Василия Моторнова, которая состоит из 185 произведений графики, живописи и керамики. Выставка продолжит свою работу до 24 августа. Выставочный зал работает летом со вторника по субботу с 10:00 до 18:00», - говорится в сообщении.

Моторнов родился в 1960 году в селе Красном Подольского района Московской области, где живет и сегодня. Художник много раз принимал участие в групповых выставках в Москве и в Московской области, он дважды проводил свои небольшие персональные выставки в частной галерее в Остафьеве. Экспозиция произведений в Подольском выставочном зале стала его первой масштабной персональной выставкой, которая полностью раскрывает талант мастера.