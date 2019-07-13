РИАМО - 13 июл. В деревне Оболдино городского округа Щелково благоустроят набережную Супоневского пруда, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Проект благоустройства уже готов. На площадке уже началась уборка.

«Сейчас ведется расчистка русла ручья Поныри. Достигнута договоренность о начале работ с национальным парком «Лосиный Остров» и лесничеством. В ближайшее время можно будет приступать к проведению благоустройства. Примерная площадь новой территории для отдыха составит более 2,7 тысячи квадратных метров», – отмечается в сообщении.

Работы будет вести застройщик коттеджного поселка «Варежки». В рамках проводимого благоустройства планируется очистить водоем и береговую линию пруда, сделать деревянный пирс, организовать песчаный пляж, установить кабинки, зонтики, шезлонги, скамейки, урны и благоустроить дорожки вокруг пруда.