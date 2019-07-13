РИАМО – 13 июл. Премьер министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о переносе выходных дней в 2020 году, документ размещен на сайте правительства России.

«В соответствии с подписанным постановлением в 2020 году выходные дни 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 4 и 5 мая соответственно», – говорится в документе.

Так, в 2020 году у россиян будет восьмидневный отдых с 1 по 8 января, трехдневный отдых с 22 по 24 февраля, совпадающий с празднованием Дня защитника Отечества, трехдневный отдых с 7 по 9 марта, который совпадает с празднованием Международного женского дня.

Кроме того, россиян ожидает пятидневный отдых с 1 по 5 мая, совпадающий с Праздником Весны и Труда, трехдневный отдых с 9 по 11 мая, совпадающий с празднованием Дня Победы, трехдневный отдых с 12 по 14 июня, совпадающий с Днем России, и один выходной 4 ноября, в День народного единства.

Проект документа рассмотрен и одобрен на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 31 мая текущего года. Он был подготовлен Минтрудом России.