РИАМО - 13 июл. В Монако 12 июля прошел девятый этап «Бриллиантовой лиги» по легкой атлетике, представительница сборной Подмосковья Мария Ласицкене завоевала победу в прыжках в высоту, говорится в сообщении пресс-службы министерства физкультуры и спорта Московской области.

«Взяв высоту 2 метра, Мария Ласицкене стала победительницей этапа в Монако. Второе место заняла Мирелла Демирева из Болгарии с результатом 1,94 метра, бронза у Николы Макдермотт из Австралии, она показала результат в 1,87 метра», – отмечается в сообщении.

Глава Минспорта Подмосковья Роман Терюшков подчеркнул, что Ласицкене не перестает доказывать свое превосходство в этом виде спорта.

«Спортсменка так высоко, причем в прямом и переносном смысле слова, подняла планку, что теперь ее уровню стремятся соответствовать все легкоатлетки мира. Но не стоит забывать, что каждая такая победа, каждая медаль дается тяжелейшим трудом», – дополнил министр.