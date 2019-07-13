РИАМО – 13 июл. Лесничий в городском округе Шатура спас заблудившегося пожилого мужчину, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

Накануне в дежурную службу Шатурского лесничества поступил звонок от региональной диспетчерской службы комитета лесного хозяйства о потерявшемся мужчине 68 лет, проживающем в Москве.

«По полученной информации, гражданин Владимир Александрович М. пошел в лес за ягодами и заблудился в районе «черного леса» (с его слов) поселка Северной Гривы, мобильный телефон при нем, но нуждается в подзарядке. Информация в полном объеме незамедлительно была передана старшему участковому лесничему Мишеронского участкового лесничества Виктору Евланову», – отмечается в сообщении.

Позднее на границе с Костеревским военным лесничеством в квартале 5 гражданин был найден лесничим.

Жителей Московского региона в целях безопасности призывают посещать леса с заряженными мобильными телефонами, кроме того, желательно иметь при себе компас для ориентирования, спички и запас питьевой воды.