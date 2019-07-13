РИАМО - 13 июл. В Москве возле пешеходного перехода на Цветном бульваре, рядом с цирком Никулина, появился «танцующий» светофор, передает в субботу корреспондент РИАМО.

«В День московского транспорта мы установили «танцующий» светофор для пешеходов. Танцующий человек отображается только на красном сигнале светофора. На зеленый сигнал светофор работает в обычном режиме, картинка тоже интерактивная, но не отвлекает пешеходов, когда они переходят дорогу», - сказала руководитель пресс-службы ЦОДД Анастасия Писарева.

Она добавила, что неподалеку от светофора установлена небольшая кабина. Пешеходы могут зайти туда и подвигаться, их действия отсканируют специальные камеры видеоаналитики. Танец транслируется в режиме реального времени на красный сигнал светофора.

Она также рассказала о конкурсе, который проводит ЦОДД в связи с открытием «танцующего» светофора.

«Мы приглашает всех выкладывать видео с нашим «танцующим» светофором с пометкой «ЦОДД» в социальных сетях. Мы разыгрываем билет в зоопарк, так как там обитают зебры, которых ЦОДД опекает», - добавила Писарева.