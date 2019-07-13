РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 июл. В подмосковном Красногорске в субботу проводят благотворительную выставку-раздачу приютских животных, за два часа новых хозяев обрели две собаки и четыре кошки, сообщила «РИАМО в Красногорске» член общественной палаты муниципалитета, зоозащитница Марина Кочеводова.

«Сегодня (13 июля – ред.) мы проводим благотворительную выставку-раздачу животных из приютов. За два часа удалось найти хозяев двум собакам и четырем кошкам», - сообщила Кочеводова.

В парк «Ивановские пруды» волонтеры принесли около 20 собак и столько же кошек, находящихся на их попечении. Все желающие могут пообщаться с животными, погладить их и узнать о привычках и характере.

«Животных отдают только совершеннолетним гражданам. С ними заключают договор об ответственном содержании», - добавила Кочеводова.

В акции принимают участие ветеринарные врачи клиники «Айболит», кинологи. Также можно передать корма и аксессуары в благотворительные организации, занимающиеся помощью бездомным животным.

Акция продлится до 18:00.