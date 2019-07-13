РИАМО - 13 июл. Щербинский суд Москвы арестовал до 10 сентября Никиту Енина, который обвиняется в убийстве 23-летней девушки, работавшей стюардессой, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы суда.

Стюардесса авиакомпании Fly Airlines 23-летняя Альбина Мухамедзянова была найдена задушенной в отеле Vnukovo Village. Девушка вернулась из китайского Хайнаня и до следующего рейса вселилась в номер гостиницы вместе с молодым человеком по имени Никита. Утром 10 июля мужчина «продлил» номер и ушел. Тело девушки около 07:30 в ванной обнаружила уборщица.

«В отношении Никиты Енина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ, постановлением Щербинского суда от 13 июля избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 10 сентября», – сказал собеседник агентства.

Ранее МВД России опубликовало видео задержания молодого человека. В ходе допроса Енин сознался в содеянном и заявил, что все произошло по неосторожности во время выяснения отношений. По словам парня, ему «просто крышу сорвало».