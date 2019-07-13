РИАМО – 13 июл. Популярный российский телеведущий Андрей Малахов добавлен в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец» за участие в телемосте Киев - Москва, который ранее прошел в эфире канала «Россия-1», сообщает ТАСС.

Ресурс содержит данные людей, которые, по мнению его создателей, представляют угрозу для национальной безопасности Украины. В базу «Миротвороца» были внесены многие российские журналисты, деятели шоу-бизнеса, писатели, артисты, политики.

«Малахов Андрей Николаевич. Сознательное участие в информационно-пропагандистской провокации России – так называемый телемост между Россией и Украиной «Надо поговорить», организованной антиукраинским пропагандистским каналом «Россия-1», – отмечается на сайте.

Телеканал «Россия-1» провел телемост Москва – Киев «Надо поговорить!» 12 июля. Ведущими программы были Андрей Малахов и Мария Ситтель. Участники призывали восстановить дружеские отношения между Украиной и Россией.

Прямые включения с Украиной шли в режиме видеозвонков, так как ранее киевскому телеканалу NewsOne, в студии которого должны были собраться гости передачи, пришлось отменить трансляцию из-за угроз в адрес журналистов.