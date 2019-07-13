РИАМО – 13 июл. Желающие прикоснуться к мощам святых князей Петра и Февронии Муромских смогут занять очередь на Пречистенской набережной, начиная с 8:00 15 июля, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

Из Свято Троицкого женского монастыря Мурома 14 июля в столичный храм Христа Спасителя будут принесены мощи святых благоверных Петра и Февронии, покровителей брака. Они пробудут в Москве до 21 июля.

«Начиная с 15 июля 2019 года с 8:00 до 20:00 очередь к мощам святых благоверных князей Петра и Февронии будет формироваться на Пречистенской набережной по стороне, примыкающей к Москве реке», – отмечается в сообщении.

Далее путь следования предполагает движение по Пречистенской набережной со стороны Крымского моста – по Соймоновскому проезду – по улице Волхонка – до центрального входа в храм Христа Спасителя.

Автобусы с паломниками из регионов, согласно предварительной заявке, будут определены на парковку на Фрунзенской набережной. Проезд на автобусах к храму Христа Спасителя будет ограничен.

Доступ паломников к мощам будет осуществляться ежедневно с 15 по 20 июля с 8:00 до 20:00.

У каждого верующего есть возможность принять участие в уникальном событии – принесении всей раки с мощами святых благоверных князей из Мурома и торжественном молебне перед их честными мощами, которые возглавит патриарх Кирилл 14 июля в 15:00. Вход на молебен в храме Христа Спасителя свободный.