РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 13 июл. На Зенинском шоссе в подмосковных Люберцах до 1 сентября проложат новый тротуар, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Игорь Тресков.

В субботу Тресков совместно с министром транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексеем Гержиком и главой Люберец Владимиром Ружицким провел встречу с жителями микрорайона Самолет по вопросам транспортной доступности.

«До 1 сентября тротуар будет на Зенинском шоссе. Зенинское шоссе расширят до четырех полос в октябре», – сказал Тресков.

Он добавил, что дорогу должны были расширить в сентябре, но там обнаружили мусор. Сейчас там необходима замена грунта.