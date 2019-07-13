РИАМО – 13 июл. Летнее тепло может вернуться в Москву в середине следующей недели, кроме того, в мегаполисе пройдут ливни с грозами, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В выходные дни в столице небольшие дожди если и соберутся, то лишь местами, а температура пока останется ниже июльских значений. Но в середине недели, на подмогу столичному лету, придет южный циклон. Он сформируется под высотной ложбиной над Черным морем, которое в этом июле отличается необычной высокой температурой воды. Это придаст дополнительную мощность вихрю, который затем двинется вглубь Европейской территории», – говорится в сообщении.

Некоторые гидродинамические модели прогнозируют траекторию его перемещения практически через столичный регион. А это грозит сильными дождями.

«Расчеты показывают, что за сутки может выпасть более трети месячной нормы осадков. Этот вихрь кроме влаги принесет и южное тепло. И дневная температура воздуха повысится до 22-25 градусов», – дополняется на сайте.

Благодаря южному циклону нынешний июль в Москве выйдет на норму и по температуре, и по количеству осадков.