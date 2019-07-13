РИАМО – 13 июл. В поселке Мещерское городского округа Чехов появится новый Дом культуры, строительство закончат в 2020 году в рамках регионального проекта «Культурная среда Подмосковья», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Стоимость проекта составит 201 миллион рублей. В двухэтажном здании площадью 1395 квадратных метров все желающие смогут научиться игре на гитаре, актерскому мастерству, живописи, кройке и шитью, танцам», – говорится в сообщении.

Концертный зал Дома культуры будет рассчитан на 200 мест. Просторная сцена площадью 62 квадратных метра станет отличным местом для проведения мероприятий.

«Строительство Дома культуры станет новым шагом в развитии села Мещерское. Я уверена, что появление в селе подобного учреждения поможет его жителям в полной мере реализовать свой творческий потенциал. Нам предстоит выполнить непростую задачу, но результат будет стоить затраченных усилий», – отметила глава городского округа Чехов Марина Кононова.

Жители поселка рассказали, что в Мещерском есть много талантливых детей, но им не хватает места, где они могли бы проявить свой талант. Раньше в Мещерском был клуб, но он сгорел в 2007 году. В 2015 году открылся ДК «Полет», однако располагается он в пристройке жилого дома в одном помещении с поликлиникой.