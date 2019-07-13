РИАМО – 13 июл. В центре Ступина установлен новый арт-объект, так, местные жители смогут сделать снимки на фоне декоративного рояля со специальным покрытием, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Новый объект размещен на круглой сцене. Снаружи на рояле нанесено специальное покрытие, имитирующее зеленую траву, а под крышкой разместился цветник с настоящими ароматными петуниями, бегониями и хризантемами.

«Необычная конструкция была установлена в рамках муниципальной программы «Культура городского округа Ступино», – отмечается в сообщении.

Председатель комитета по культуре и организации досуга администрации муниципалитета Юлия Калинина выразила надежду, что жители города будут бережно относится к декоративному роялю.

Также в скором будущем новый объект появится и в парке культуры и отдыха имени Николая Островского. На территории будет установлена лавочка любви.

Будущий арт-объект представляет собой два наклонных сиденья, соединенных в центре. Лавочка уже была задействована в одной из фотозон на областном празднике в честь Дня семьи, любви и верности.