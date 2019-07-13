РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 июл. В микрорайоне Самолет подмосковных Люберец могут построить многоуровневый паркинг на 1,4 тысячи машино-мест, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Игорь Тресков.

В субботу Тресков совместно с министром транспорта и дорожной инфраструктуры Алексеем Гержиком и с главой горокруга Владимира Ружицкого провел встречу с жителями микрорайона Самолет по вопросам транспортной доступности.

«Группа компаний «Самолет» может приступить к строительству первой очереди многоуровневого паркинга, если собственники заключает договоры на покупку машино-мест. Всего паркинг будет рассчитан на 1,4 тысячи мест, строится будет в четыре очереди», - сказал Тресков.

Он отметил, что также жители могут создать кооператив. Группа компаний «Самолет» выделит бесплатно земельный участок и проект с экспертизой. Жители смогут нанять строителей и возвести многоуровневый паркинг.

Сейчас на территории микрорайона построили две наземные парковки, строится третья.