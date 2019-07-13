РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 13 июл. В подмосковном Красногорске провели день разъяснения тарифов ТКО, представители администрации муниципалитета, Рузского регоператора, Госадмтехнадзора рассказали, как в регионе формируют тарифы на обращение с ТКО и ответили на волнующие жителей вопросы, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

«Считаю, что такие встречи очень важны для просвещения жителей о том, как формируются цены, какие обязанности у регоператора. По результатам встреч с регоператором и МособлЕИРЦ мы понимаем, что имеется задолженность от УК и жителей частного сектора за вывоз мусора. В то же время есть ряд недоработок, касающихся организации контейнерных площадок, недостаточной информированностью жителей о раздельном сборе отходов», – отметил координатор проекта «Чистая страна» партии «Единая Россия» Андрей Журин.

Он добавил, что в третьем квартале текущего года в частном секторе Красногорска установят контейнерные площадки. Места определяют по согласованию с жителями.

На встрече большинство вопросов касалось вывоза мусора из частного сектора.

«У меня договор с Рузским регоператором с июня текущего года. Почему счета выставляют за май и апрель, когда не было ни договора, ни контейнерных площадок в микрорайоне?», – поинтересовалась жительница микрорайона Опалиха.

Представитель регионального оператора в Красногорске Александр Павлов пояснил, что в соответствии с законом, новая смена обращения с ТКО введена в регионе с 1 января текущего года.

«Вы же не хранили мусор дома, выбрасывали его. Жители частного сектора Красногорска могут пользоваться любой муниципальной контейнерной площадкой на территории горокруга», – добавил Павлов.

Еще один вопрос, который задала пожилая жительница Опалихи, касался невозможности произвести перерасчет платы за вывоз мусора на время отсутствия владельца жилья по месту проживания.

«Тариф для частного сектора сформирован с учетом сезонности. Поэтому жителям (домов площадью до 100 квадратных метров – ред.) начисляют за вывоз мусора по 200 рублей, а не по 600, как в МКД», - пояснил Павлов.

В зоне обслуживания Рузского регионального оператора применяют предельный тариф на услуги по обращению с ТКО. Исполняющая обязанности первого заместителя главы администрации горокруга Антонина Ларина пояснила, что в регионе идет активное строительство мусороперерабатывающих заводов и модернизация мусорных полигонов.

«В Красногорске и рядом с округом мусорных полигонов и заводов нет», – заключила Ларина.