РИАМО - 13 июл. Полиция возбудила уголовное дело по факту организации борделя в деревне Борисово в городском округе Серпухов, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

«В одной из бань деревни Борисово в Серпухове был задокументирован факт в организации занятия проституцией. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 241 УК РФ. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что притон для занятия проституцией организовала местная жительница.