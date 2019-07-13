РИАМО – 13 июл. Около 100 маршрутов оборудовали в Подмосковье вблизи мест рыбной ловли, больше всего «рыбных» маршрутов обслуживает МАП №2 города Коломна, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Рыбаки 16 муниципальных образований Подмосковья могут воспользоваться порядка 100 маршрутами, проходящими вблизи популярных мест рыбной ловли – рек, озер, прудов и водохранилищ», – отмечается в сообщении.

Например, в Можайском и Рузском городских округах на автобусах «Мострансавто» можно доехать до таких крупных и популярных у рыбаков водных объектов, как Можайское и Рузское водохранилища.

Кроме того, круглый год заядлые рыбаки и любители отдыха на природе пользуются самым протяженным маршрутом предприятия (366,8 километр) – №964 «Осташковский автовокзал – АС «Тушинская» (Волоколамское ПАТП), чтобы добраться до озера Селигер.

Больше всего «рыбных» маршрутов обслуживает МАП №2 города Коломна. Их в подчинении предприятия находится 14.

Также маршруты «Мострансавто» проходят вблизи рек Волга, Ока, Нара, Дубна, рядом с Истринским, Клязьминским, Озернинским водохранилищами. Есть маршруты и недалеко от озер Святое и Сенеж.

Жителям и гостям Московской области, которые хотят воспользоваться маршрутами «Мострансавто», напоминают, что транспортировка удочек попадает под общие нормы перевозки багажа.

По правилам предприятия, бесплатно в автобусах можно провозить предметы, длина, ширина и высота которых в сумме не превышают 120 сантиметров – это может быть спиннинг или складная удочка вместе с другим рыболовным снаряжением в чехле или пластиковом тубусе.

Более крупные предметы можно перевозить за плату в багажном отделении. Главное, чтобы их параметры в сумме не превышали 180 сантиметров.

«Водитель может отказать в провозе багажа, если он препятствует входу или выходу пассажиров из транспортного средства», – подчеркивается в материале.