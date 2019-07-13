РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 июл. Застройщик может рассмотреть возможность обустройства новых дорожек по проложенным жителями тропинкам в микрорайоне Самолет подмосковных Люберец, сообщил директор заказчика группы компаний «Самолет» Валерий Исаков.

В субботу заместитель председателя правительства Московской области Игорь Тресков совместно с министром транспорта и дорожной инфраструктуры Алексеем Гержиком и с главой горокруга Владимиром Ружицким провел встречу с жителями микрорайона Самолет по вопросам транспортной доступности. Жительница пожаловалась, что люди протаптывают удобные пешеходные дорожки, а сотрудники ГК «Самолет» их закапывают и не хотят заасфальтировать.

«Я согласен, что люди натаптывают, где им удобно. Мы не имеем права менять проект, мы строим по нему. А дальше мы смотрим, где удобнее людям. Мы постараемся рассмотреть возможность проложить дорожки», - сказал Исаков.

По его словам, группа компаний «Самолет» старается положить на протоптанные тропинки асфальт и плитку. Исаков добавил, что утверждена схема дорожек, и все изменения надо согласовывать с экспертами.