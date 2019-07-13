РИАМО - 13 июл. С начала этого года сетью многофункциональных центров Московской области оказано более 11 миллионов услуг, говорится в сообщении пресс-службы МФЦ Подмосковья.

«За шесть месяцев 2019 года сетью многофункциональных центров Московской области оказано 11 025 118 услуг. Этот показатель уже больше, чем за аналогичный период 2018 года. Напомню, что за 2018 год МФЦ Подмосковья было оказано более 22 миллионов услуг», – заявил директор уполномоченного МФЦ Московской области Михаил Анисимов.

Самыми востребованными запросами у граждан являются услуги областного Росреестра.

Также отмечается рост числа консультаций на РПГУ – специалисты МФЦ консультируют и помогают заявителям правильно получать необходимые услуги в электронном виде на региональном портале государственных и муниципальных услуг uslugi.mosreg.ru. На данный момент оказано более 300 тысяч консультаций.

Московская область заняла первое место по качеству предоставления электронных услуг, а также заняла лидирующую позицию в рейтинге по эффективности организации деятельности за I квартал нынешнего года по данным Минэкономразвития РФ.