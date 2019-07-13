РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) − 13 июл. В микрорайоне Самолет подмосковных Люберец проконтролируют наличие автобусов, доступных для маломобильных групп населения, сообщил гендиректор перевозчика «Ранд Транс» Валерий Старшинов.

В субботу заместитель председателя правительства Московской области Игорь Тресков совместно с министром транспорта и дорожной инфраструктуры Алексеем Гержиком и главой Люберец Владимиром Ружицким провел встречу с жителями микрорайона Самолет по транспортной доступности. Жительница микрорайона с инвалидностью пожаловалась на невозможность уехать на автобусе самостоятельно, так как почти все автобусы не приспособлены для инвалидных колясок.

«Неожиданно для меня, что нет на двух маршрутах автобусов с доступной средой. С сегодняшнего дня прослежу, чтобы выходили», − сказал Старшинов.

Он добавил, что в должностной инструкции прописано, что водители должны помогать маломобильным гражданам заехать в автобус.