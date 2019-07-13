РИАМО – 13 июл. В Сергиевом Посаде врачи применили редчайшую технологию для восстановления гемодиализа у пациента, специалисты выполнили механическую реканализацию и баллонную пластику тромбованного сегмента, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В приемный покой Сергиево-Посадской районной больницы поступил пациент, длительное время находящийся на гемодиализе, с нарушением функции артериовенозной фистулы. Это искусственно созданное сообщение между артерией и веной. Ее формирование обеспечивает бесперебойность процесса гемодиализа у человека. Она представляет собой свищ, посредством которого врач получает возможность проникновения в систему кровотока больного.

«При ультразвуковом исследовании у пациента был выявлен тромбоз фистулы. Специалисты сосудистого центра выполнили механическую реканализацию и баллонную пластику тромбованного сегмента, проходимость фистулы полностью восстановилась. Уже на следующий день пациенту успешно провели гемодиализ через восстановленную артерию венозного фистула», – отметил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Дмитрий Куртасов.

По его словам, данную методику выполняют в единичных российских сосудистых центрах. В Сергиево-Посадской районной больнице это первое хирургическое вмешательство такого рода, в дальнейшем планируется его проведение на регулярной основе.

Преимуществом данной методики является осуществление малотравматичного вмешательства продолжительностью не более 25 минут, сохранение существующей фистулы и удлинение срока ее службы.