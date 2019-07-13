РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 июл. Около 60 автобусов обслуживают маршруты из микрорайона Самолет подмосковных Люберец до станции метро «Некрасовка», сообщил заместитель председателя правительства Московской области Игорь Тресков.

В субботу Тресков совместно с министром транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексеем Гержиком и с главой Люберец Владимиром Ружицким провел встречу с жителями микрорайона Самолет по вопросам транспортной доступности.

«Основная задача - доехать до ближайшего метро и железнодорожных станций. Например, из микрорайона Самолет до станции метро «Некрасовка» ходят 58 автобусов», - сказал Тресков.

По его словам, жители микрорайона могут добраться до семи станций метро и двух железнодорожных станций - «Люберцы-1» и «Выхино».

Всего микрорайон обслуживают 133 единицы транспорта. Автобусы до метро «Некрасовка» ходят с 5:00 до 23:00.