РИАМО (ПОДОЛЬСК) − 13 июл. Музею-усадьбе «Остафьево» на территории новой Москвы недалеко от подмосковного Подольска от Российского исторического общества подарили бюст одного из владельцев усадьбы Петра Вяземского, сообщается в группе «Музей-усадьба «Остафьево» − «Русский Парнас» в соцсети «ВКонтакте».

Государственный музей-усадьба «Остафьево» − «Русский Парнас» находится в новой Москве, вблизи Подольска, и пользуется большой популярностью у жителей городского округа. Там 12 июля состоялось расширенное заседание Совета фонда «История Отечества», которое провел председатель Российского исторического общества, председатель совета фонда Сергей Нарышкин.

«Присутствующие посетили открывшуюся к этому событию выставку «Нужное дело». У истоков Императорского русского исторического общества», которая повествует о ранней истории общества до его закрытия. От имени Российского исторического общества Нарышкин выразил благодарность коллективу музея-усадьбы за проделанную работу и подарил музею бюст Петра Вяземского − одного из владельцев усадьбы Остафьево. Автор работы − скульптор Анатолий Дементьев», − говорится в сообщении.

Заседание Совета фонда завершилось церемонией возложения цветов к памятнику Вяземскому.

Вяземский жил с 1792 по 1878 год и был самым известным из владельцев усадьбы. Он был членом Госсовета, сенатором, поэтом, литературным критиком и одним из 12 отцов-основателей Русского исторического общества. Вяземский - знаковая фигура российской истории. Во время Отечественной войны 1812 года он вступил в ополчение и участвовал в Бородинском сражении в чине поручика. В 1817 году он получил место чиновника для иностранной переписки в Варшаве, в 1830-х годах служил в министерстве финансов, а в 1855 году занял пост товарища министра народного просвещения, одновременно Вяземский возглавлял Главное управление цензуры и руководил подготовкой цензурной реформы.