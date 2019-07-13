РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 июл. В микрорайоне Самолет подмосковных Люберец планируют после голосования жителей перевести маршруты №№1225 и 1232 на регулируемые тарифы, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Игорь Тресков.

В субботу Тресков совместно с министром транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексеем Гержиком и главой Люберец Владимиром Ружицким провел встречу с жителями микрорайона Самолет по вопросам транспортной доступности.

«Маршруты №№1232 и 1225 будут по регулируемым тарифам. Это произойдет в ноябре после голосования жителей», - сказал Тресков.

Он отметил, что в ноябре выйдет новый перевозчик. «Ранд Транс» перестанет обслуживать данные маршруты.

По словам Трескова, на портале «Добродел» опубликуют голосование по предложениям жителей о схеме движения маршрутов. О голосовании жителей будут информировать в соцсетях, по телевидению. Кроме того, управляющая компания разместит объявления о голосовании на каждом подъезде.