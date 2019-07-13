РИАМО – 13 июл. Полицейские выявили факты нарушения миграционного законодательства в ТиНАО, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

«В результате проверки информации о нарушении жителями столицы миграционного законодательства Российской Федерации полицейские установили, что 33-летний москвич за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировал в своей квартире иностранных граждан. При этом мужчина заведомо знал, что проживать в его квартире они не будут», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательстве о явке.