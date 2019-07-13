РИАМО - 13 июл. Сотрудники ЦОДД в круглосуточном режиме следят за дорожным движением на компенсационных маршрутах, которые запустили у закрытых станций Сокольнической линии метро Москвы до 20 июля, сообщил в субботу журналистам главный специалист ЦОДД Вадим Якунин.

В связи со строительством Большой кольцевой линии метро с 13 по 20 июля временно закрыт участок Сокольнической линии от станции метро «Университет» до станции метро «Коммунарка». Для пассажиров закрыты станции «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». В обычном режиме линия возобновит работу 21 июля с открытием метро.

«Сотрудники ситуационного центра ЦОДД в круглосуточном режиме ведут наблюдения в зоне перекрытий и реагируют на любые внештатные ситуации на маршрутах, а также оказывают оперативное взаимодействие с оперативными службами города», - сказал Якунин.

Он отметил, что в зависимости от дорожной ситуации около закрытых станций Сокольнической линии метро возможны дополнительные перекрытия.

«На данный момент обстановка в районе перекрытия штатная, то есть никаких сильных затруднений мы не фиксируем. Мы рекомендуем водителям ознакомиться со схемой перекрытия на Едином транспортном портале и заранее планировать свой маршрут», - добавил Якунин.

На время закрытия участка Сокольнической линии метро «Мосгортранс» организовал два компенсационных бесплатных маршрута – КМ1 и КМ2. На линии задействованы более 170 современных низкопольных автобусов большого и особо большого класса.

На новом участке БКЛ расположатся три станции: «Аминьевское шоссе», «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского». Две из них будут пересадочными на Солнцевскую и Сокольническую линии метро.