РИАМО - 13 июл. Около 45 километров тоннелей метро планируется построить в 2019 году в Москве, в настоящее время уже построено 22 километра, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«За первую половину этого года с помощью тоннелепроходческих комплексов (ТПМК) уже пройдено 22 километра тоннелей. Всего же по итогам года планируется завершить проходку 45 километров тоннелей, что станет рекордом с момента старта программы в 2011 году», – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Всего за 2011-2018 годы в столице построили 137 километров линий с учетом Московского центрального кольца. Сейчас в строительстве задействовано 17 тоннелепроходческих щитов, всего их 33. Хуснуллин подчеркнул, что такого количества специализированной техники в Москве еще никогда не было.

Заммэра напомнил, что сегодня в Москве строятся не только традиционные однопутные тоннели, но и большие – двухпутные. Новая технология строительства предполагает использование ТПМК большого диаметра – 10 метров. Это позволяет экономить время и деньги при проходке. Двухпутным, например, будет тоннель на Некрасовской линии между станциями «Косино» и «Нижегородская».

В ближайшее время 10-метровый ТПМК «Виктория» завершит проходку последнего двухпутного участка на «розовой» ветке метро. В дальнейшем щиты-«гиганты» будут использовать на некоторых участках Большой кольцевой линии Московского метрополитена.