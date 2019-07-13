РИАМО - 13 июл. В честь 50-летия высадки человека на Луну в московском Музее космонавтики покажут документальные фильмы и расскажут об изучении и планах по освоению естественного спутника Земли, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В Музее космонавтики с 18 по 21 июля пройдет «Лунная неделя» – серия мероприятий, приуроченных к 50-летию высадки первого человека на поверхность спутника Земли. Гостей ждут научно-популярные фильмы, познавательные лекции и дискуссии о лунных миссиях и космических программах», – говорится в сообщении.

Так, 18 июля в 19:00 гости смогут посмотреть фильм «Секунды до прилунения», посвященный миссии «Берешит». Если бы она увенчалась успехом, Израиль стал бы четвертой страной после СССР, США и Китая, чьи автоматические исследовательские станции благополучно достигли поверхности Луны.

А 20 июля в 13:30 начнется презентация книги Джеймса Хансена «Первый человек. Жизнь Нила Армстронга». Кроме того, в 15:00 состоится специальный показ фильма «Аполлон-11», который посвящен первому успешному полету человека на Луну. В основу легли архивные кадры с 70-милиметровой пленки и более чем 11 тысяч часов несистематизированных аудиозаписей. Затем летчик-космонавт Александр Лавейкин и научный сотрудник Музея космонавтики Александр Фарафонов расскажут о лунной программе.

Также 21 июля в 15:00 врач-кибернетик Олег Волошин расскажет о планах по освоению Луны и о международном проекте SIRIUS-2019 по имитации полета человека на Луну.

Помимо этого, 21 июля в 15:30 покажут фильмы «Курс на Луну» (2019) и «Барминград. Возвращение на Луну» (2019). Первая картина посвящена строительству базы на Луне. Вторая лента подготовлена к 110-летию со дня рождения Владимира Бармина – конструктора реактивных пусковых установок. Он проектировал лунные базы еще полвека назад.

«На протяжении всей «Лунной недели» в залах Музея космонавтики также можно увидеть подлинный скафандр американского астронавта Майкла Коллинза, пилота командно-служебного модуля «Аполлон-11», частицы лунного грунта, пульт управления луноходом и макет «Лунохода-1», советский лунный посадочный корабль и скафандр «Кречет», который предназначался для прогулок по Луне», – подчеркивается в сообщении.