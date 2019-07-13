РИАМО – 13 июл. В Коломенском городском округе 20 июля с 9 до 15 часов будет перекрыто движение автотранспорта, мера связана с проведением велофестиваля Summer Velo Cup 2019, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Движение будет перекрыто по следующим дорогам: Коломна – Малино; обход города Коломна; Коломна – Озеры; улица Октябрьской революции до улицы Гранатная», – говорится в сообщении.

Попасть в Коломну со стороны Москвы и выехать из города в сторону столицы можно будет через Митяевский мост и далее по дороге М5 «Урал». Проехать в Озеры можно будет через Зарайск.

Перекрытие дорог связано с проведением в округе велофестиваля Summer Velo Cup 2019. Для гостей будут организованы велозаезды и развлекательная программа с концертом.