РИАМО (КОРОЛЕВ) - 13 июл. Пробег ретро-автомобилей стартовал в подмосковном Королеве, конечной точкой маршрута станет космодром Байконур, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».
Инициатором и организатором пробега стал клуб старинных автомобилей «Старый дилижанс».
«Наш клуб, которому исполняется 5 лет, решился на пробег, который составляет 2560 километров, до Байконура. Там запланирован заключительный пуск ракеты с площадки, откуда стартовал Юрий Гагарин. Мы будем представлять на этом событии наш город. Большая благодарность за поддержку администрации Королева», - сказал руководитель клуба старинных автомобилей «Старый дилижанс» Николай Марсов.
Всего в пробеге примут участие 5 автомобилей 1974 года выпуска и старше.
Напутственные слова сказала заместитель руководителя городской администрации Жанна Прокофьева. Участники пробега возложили цветы к памятнику Королева и Гагарина и отправились на старт от Центра управления полетами.
Ехать до Байконура ретро-автомобилям предстоит 5 дней.
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