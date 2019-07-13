РИАМО (КОРОЛЕВ) - 13 июл. Пробег ретро-автомобилей стартовал в подмосковном Королеве, конечной точкой маршрута станет космодром Байконур, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Инициатором и организатором пробега стал клуб старинных автомобилей «Старый дилижанс».

«Наш клуб, которому исполняется 5 лет, решился на пробег, который составляет 2560 километров, до Байконура. Там запланирован заключительный пуск ракеты с площадки, откуда стартовал Юрий Гагарин. Мы будем представлять на этом событии наш город. Большая благодарность за поддержку администрации Королева», - сказал руководитель клуба старинных автомобилей «Старый дилижанс» Николай Марсов.

Всего в пробеге примут участие 5 автомобилей 1974 года выпуска и старше.

Напутственные слова сказала заместитель руководителя городской администрации Жанна Прокофьева. Участники пробега возложили цветы к памятнику Королева и Гагарина и отправились на старт от Центра управления полетами.

Ехать до Байконура ретро-автомобилям предстоит 5 дней.