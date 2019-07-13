РИАМО – 13 июл. Глава столичного Красносельского района Илья Яшин заявил о том, что представители Мосгоризбиркома признали у него недействительными 11,4% количества подписей, при этом максимальное допустимое количество брака составляет 10%.
В депутаты Мосгордумы седьмого созыва выдвинулись более 425 кандидатов, на сегодняшний день зарегистрированы 130 человек.
Яшин подчеркивает, что юристы из его штаба планируют подготовить возражения, которые будут рассмотрены на заседании Мосгоризбиркома 15 июля.
Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября 2019 года в единый день голосования. На данных выборах решено провести эксперимент по электронному голосованию. Голосование через интернет будет доступно в трех избирательных округах: №1 – Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград); №10 – Бибирево, Лианозово, Северный; №30 – Чертаново Центральное и Южное.
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