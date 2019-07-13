РИАМО – 13 июл. Глава столичного Красносельского района Илья Яшин заявил о том, что представители Мосгоризбиркома признали у него недействительными 11,4% количества подписей, при этом максимальное допустимое количество брака составляет 10%.

В депутаты Мосгордумы седьмого созыва выдвинулись более 425 кандидатов, на сегодняшний день зарегистрированы 130 человек.

«Львиная доля подписей забракована с помощью базы МВД, которая якобы установила некорректные данные моих избирателей», – написал политик на своей странице в Facebook.

Яшин подчеркивает, что юристы из его штаба планируют подготовить возражения, которые будут рассмотрены на заседании Мосгоризбиркома 15 июля.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября 2019 года в единый день голосования. На данных выборах решено провести эксперимент по электронному голосованию. Голосование через интернет будет доступно в трех избирательных округах: №1 – Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград); №10 – Бибирево, Лианозово, Северный; №30 – Чертаново Центральное и Южное.