РИАМО – 13 июл. Судебная тяжба между центром организации дорожного движения Москвы и Госавтоинспекцией закончилась победой ЦОДД, Мосгорсуд отменил штраф в размере 500 тысяч рублей, пишет в субботу газета «Коммерсант».

«Спор между Госавтоинспекцией и структурой московской мэрии начался в конце 2018 года. Центр установил меньшего размера, чем стандартные (500 на 500 миллиметров), знаки «Уступи дорогу» и «Пешеходный переход», а также экспериментальный объединенный указатель «Парковка для инвалидов» на пересечении Анадырского проезда и Минусинской улицы на северо-востоке Москвы», – отмечается в сообщении.

ГИБДД сочла установку нарушением. Согласно стандарту, размер знака «Уступи дорогу» составляет 900 на 900 миллиметров, «Пешеходный переход» – 700 на 700 миллиметров, а парковка для инвалидов обозначается не одним знаком, а двумя – «Парковка» и информационной табличкой.

В итоге центр оштрафовали по статьям КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности движения при содержании дорог» и «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений» в общей сложности на 500 тысяч рублей.

ЦОДД попытался обжаловать решение в Бабушкинском районном суде, но безуспешно. Тогда Госавтоинспекция обратилась в Мосгорсуд.

Там поддержали позицию ГИБДД. По их мнению, экспериментальные указатели, угрожающие безопасности движения, должны устанавливаться по согласованию с инспекцией. В ЦОДД обжаловали это решение в Мосгорсуде.

«Основной спор развернулся вокруг трактовки юридической силы предварительного национального стандарта (ПНСТ). Этот документ <…> закрепляет право городов применять знаки размером 500 на 500 миллиметров на «нескоростных» улицах. В ГИБДД сочли, что ПНСТ носит рекомендательный характер и не должен противоречить действующим национальным стандартам. В ЦОДД настаивали, что ПНСТ можно применять без согласований с ГИБДД одновременно с национальными стандартами», – дополняется материале.

В итоге в Мосгорсуде постановили, что ПНСТ применяется «наравне с действующими стандартами» и может «вступать в расхождение с существующими практиками. При этом положения стандарта должны применяться при «условии обеспечения безопасности дорожного движения», а такие условия ЦОДД создал. Знаки были установлены на двухполосных улицах с разрешенной скоростью движения не выше 60 километров в час, хорошо видны и освещены, перед ними был «лежачий полицейский».

«В итоге судья Базькова сочла согласования с ГИБДД излишними, пояснив, что «сама по себе организация дорожного движения» на спорном участке дороги «не была изменена», – резюмируется в статье.