РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июл. Жители подмосковного Подольска смогут задать вопросы о тарифах на обращение с твердыми коммунальными отходами 20 июля во Дворце молодежи, сообщается в группе «Комитет по ЖКХ | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области совместно с администрацией Подольска инициировало проведение дополнительно информационно-консультативного мероприятия по переходу на новую систему обращения с отходами «День разъяснений». Встреча по вопросам тарифов на обращение с твердыми коммунальными отходами пройдет 20 июля в 12:00 по адресу: улица Октябрьский проспект, дом №11/1 (Дворец молодежи)», - говорится в сообщении.

Участниками мероприятия будут представители органов местного самоуправления, представители регионального оператора ООО «МСК-НТ», представители министерства ЖКХ Московской области, представители МособлЕИРЦ и многие другие. Регистрация участников состоится в 11:00 в фойе учреждения.