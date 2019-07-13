РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июл. Водитель автобусного маршрута №29К в Подольске получил выговор за нарушение правил дорожного движения и гонки на дороге после жалобы жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на нарушение водителем правил дорожного движения. Она отметила, что на автобусе маршрута №29К Станция «Подольск» - станция «Гривно» водитель превышал скорость, устраивал гонки на дороге, высаживал пассажиров вне остановки и управлял транспортом с телефоном в руках.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу нарушения правил дорожного движения транспортным средством на муниципальном маршруте № 29к. Указанный маршрут обслуживает ООО «Автомиг». По результатам проведенной проверки руководством автопредприятия принято решение о привлечении указанного водителя за нарушение ПДД к дисциплинарной ответственности в виде выговора», - сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Он отметил, что также был проведен дополнительный инструктаж водительского и кондукторского состава предприятия о необходимости строгого соблюдения правил перевозок пассажиров, должностных инструкций и правил дорожного движения.

«Исполнение государственной функции по контролю и надзору за соблюдением участниками дорожного движения требований в области обеспечения безопасности дорожного движения возложены на органы ГИБДД, куда горожане имеют право обратиться и сообщить о зафиксированном нарушении ПДД водителями общественного транспорта», - добавил Гребенюк.