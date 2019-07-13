РИАМО - 13 июл. В столичном районе Лефортово 25 августа изменена схема движения транспорта на участке 1-й Кабельной улицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«До 25 августа на участке 1-й Кабельной улицы в районе дома 4 по 2-му Кабельному проезду ограничено движение по одной полосе с организацией приоритетного права проезда. На этом участке временно ликвидировано парковочное пространство», – говорится в сообщении.

Ограничения связаны с работами на инженерных сетях.

Также с 9 сентября по 30 октября будет ограничено движение по двум полосам во 2-м Кабельном проезде от дома 15 на 2-й Кабельной улице до дома 18 на шоссе Энтузиастов. Кроме того, здесь на время уберут парковочные места.