РИАМО (КОРОЛЕВ) - 13 июл. В ходе рейда «Нетрезвый водитель» в Королеве свыше 140 водителей проверили на трезвость, пьяных водителей не выявили, сообщил «РИАМО в Королеве» командир взвода ДПС в городском округе Игорь Фатеев.

В Королеве проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». В субботу прошло внеплановое мероприятие, которое провели сотрудники ОГИБДД УМВД России по городскому округу Королев совместно с коллегами 3 батальона ДПС 1 полка ДПС (Северный). В рейде было задействовано 14 сотрудников.

«В ходе внепланового оперативно-профилактического мероприятия было проверено 145 водителей. Пьяных водителей не выявлено. Мы использовали метод массовой проверки, проверяли максимальное число автомобилей за короткий промежуток времени», - сказал Фатеев.

Он добавил, что 4 водителя были доставлены в дежурную часть за нарушение паспортно-визового режима.

Также инспекторы ДПС проводили беседы с водителями, напоминали, что использование смартфонов за рулем во время движения небезопасно. Самое безопасное - это разговаривать по телефону, припарковавшись и в спокойной обстановке.