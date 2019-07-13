РИАМО – 13 июл. Полицейские задержали подозреваемого в убийстве 23-летней девушки, работавшей стюардессой, мотивом к совершению преступления послужила ревность, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

Стюардесса авиакомпании Fly Airlines 23-летняя Альбина Мухамедзянова была найдена задушенной в отеле Vnukovo Village. Девушка вернулась из китайского Хайнаня и до следующего рейса вселилась в номер гостиницы вместе с молодым человеком по имени Никита. Утром 10 июля мужчина «продлил» номер и ушел. Тело девушки около 07:30 в ванной обнаружила уборщица.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками московской полиции установлена личность и местонахождение подозреваемого в убийстве 23-летней девушки, совершенном в номере отеля в поселении Картмазово новой Москвы. Им оказался 25-летний житель столицы», – говорится в сообщении.

В настоящее время он задержан полицейскими и доставляется для проведения следственных действий, подчеркнула официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным сведений ряда СМИ, молодой человек заявил, что убил девушку «по неосторожности в связи с ссорой на почве измен».