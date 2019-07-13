РИАМО – 13 июл. До конца текущего года планируется завершить строительство четырех автомобильных мостов через Москву-реку и реку Сетунь в Москве, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Сегодня в Москве 35 действующих мостов, однако этого явно недостаточно. У нас в планах строительство еще около 24 автомобильных и пешеходных мостов через разные реки. В настоящее время ведется активное строительство четырех мостовых сооружений», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Два моста построят через реку Сетунь в районе Раменки в рамках строительства Южного дублера Кутузовского проспекта. Также сооружается мост в рамках строительства Северо-Западной хорды. Он соединит улицы Народного Ополчения и Нижние Мневники. Четвертый мост построят через Москву-реку в Кожуховском затоне.

По словам Хуснуллина, строительство новых мостов отразится не только на транспортной обстановке в городе, но и на благоустройстве прилегающих к берегам рек территорий.