РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июл. Течь в основании фонтана «Первый бал Наташи Ростовой» на бульваре Льва Толстого в Подольске устранили после жалобы жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на ненадлежащее состояние фонтана на бульваре Льва Толстого. Он отметил, что у фонтана течет основание.

«Администрация МУП «Водоканал» Подольска рассмотрела обращение по вопросу протекания основания фонтана на бульваре Льва Толстого. Сообщаю, что по указанной в обращении информации был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по устранению нарушений проведены», - сказал директор МУП «Водоканал» Михаил Семин.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.