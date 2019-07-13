РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 июл. Офис регионального оператора «ЭкоЛайн-Воскресенск» в подмосковных Люберцах с 15 июля переедет на улицу Электрификации, сообщается в Instagram-аккаунте компании.

«Уважаемые жители городского округа Люберцы. Сообщаем, что с 15 июля 2019 года произойдет смена адреса нашего территориального подразделения. Новый адрес: Люберцы, улица Электрификации, дом №3», - говорится в сообщении.

Время работы офиса остается без изменений: с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.

Жители округа могут по всем вопросам обратиться по телефону горячей линии: 8(800)511-76-72. Звонки принимают ежедневно с 8:00 до 20:00.