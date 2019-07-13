РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июл. В одном из дворов на улице 43 Армии подмосковного Подольска в ходе благоустройства в 2020 году планируют построить новую детскую площадку, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

«Мои помощники совместно с директором МУП «ДЕЗ» Александром Мусияченко, представителями администрации округа, совета депутатов и жителями дома №15 по улице 43 Армии провели рабочую встречу по обсуждению планов комплексного благоустройства данной дворовой территории на 2020 год. В данном дворе планируется обустройство детской площадки, а также ремонт ограждения на спортивной площадке», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В ходе встречи жители задавали различные вопросы и вносили предложения, касающиеся благоустройства своего двора. Все предложения и пожелания будут рассмотрены и взяты на личный контроль УК, а также будут учтены при планировании комплексного благоустройства данного двора.