РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июл. Педагог гимназии имени Подольских курсантов микрорайона Климовск Подольска Людмила Зуева, подготовившая двух стобалльников по русскому языку, поделилась своим опытом подготовки учеников в Рособрнадзоре, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Педагоги гимназии имени Подольских курсантов (микрорайона Климовск): заместитель директора Елена Антонюк, учителя русского языка и литературы Людмила Зуева, подготовившая двух 100-балльников по русскому языку, и Анна Тарасова приняли участие в круглом столе «ЕГЭ-2019: анализ итогов и пути совершенствования», который прошел в ситуационно-информационном центре Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)», - говорится в сообщении.

В ходе мероприятия Зуева поделилась опытом подготовки к ЕГЭ. Благодаря ей две выпускницы гимназии этого года - Дарья Багрова и Екатерина Васильева - на государственном экзамене по русскому языку получили по 100 баллов.